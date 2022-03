Bundesland Tirol: Coronazahlen steigen an

Von den aktuell 22.162 bekannten infizierten Personen in Tirol – 32 mehr gegenüber dem Vortag und fast 700 mehr als noch am Freitag – mussten am Samstag 228 stationär im Krankenhaus behandelt werden. Das waren 4 mehr als am Samstag, wobei diese Zunahme allein auf die Belegung der Intensivstationen (21 Patienten) zurückgeht.Die 7-Tage-Inzidenz in Tirol lag bei 2618,6. 2018 Neuinfizierten innerhalb von 24 Stunden standen 1986 wieder Genesene gegenüber. Im selben Zeitraum waren 2 weitere Personen mit bzw. an dem Virus gestorben. Damit waren am Sonntag in Tirol bisher insgesamt 879 Corona-Tote zu verzeichnen.

apa