Der Grund für die Abschussverordnung: In einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Tulfes waren Ende August zwei tote Schafe aufgefunden worden, in Ellbögen wiederum ein totes Schaf und ein totes Lamm. <BR /><BR />Nach Begutachtung durch den zuständigen Amtstierarzt bestand in beiden Fällen der Verdacht auf einen Wolf als Verursacher.<BR /><BR />Die Verordnung wird tritt mit Mitternacht in Kraft treten und für die Dauer von sieben Wochen in einem Umkreis von zehn Kilometern, ausgehend vom Ort des Ereignisses, gelten. Die zuständige Jägerschaft wurde bereits informiert, teilte das Land in einer Aussendung mit.