Osttirol: Handbremse löst sich – Autoinsassen stürzen 12 Meter ab

Mit einem Bagger konnte das Auto geborgen werden. - Foto: © FACEBOOK/Feuerwehr Prägraten a. G.

Der Unfall ereignete sich, nachdem ein 63-Jähriger Lenker mit seiner Lebensgefährtin und seinem 31-jährigen Sohn mit dem PKW am Forstweg von der sogenannten Stürmitzalm kommend talwärts in Richtung Pebellalm unterwegs war. Auf einer Seehöhe von rund 1800 Metern blieb der Fahrer vor einer Rechtskurve stehen, zog nach eigenen Angaben die Handbremse an und wollte mit seinem Fernglas das Wild beobachten.Nachdem er ausgestiegen war, setzte sich das Fahrzeug aus derzeit unbekannter Ursache in Bewegung. In der kommenden Rechtskurve fuhr das herrenlose Fahrzeug geradeaus, stürzte rund 12 Meter ab und wurde dann von einer Baumgruppe aufgehalten. Die beiden verbliebenen Insassen konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien – die Frau erlitt beim Absturz schwere Verletzungen im Bereich des linken Unterarms, die Männer blieben unverletzt. Beim Pkw entstand ein Totalschaden.Alle 3 Personen wurden vom Notarzthubschrauber per Tau geborgen und ins Tal geflogen. Im Einsatz waren außerdem die Bergrettung, Polizei und Feuerwehr.