Bundesland Tirol: Lawinengefahr bleibt auch am Mittwoch groß

Ab der zweiten Nachthälfte seien in allen Höhenlagen vermehrt spontane Lawinen zu erwarten, teilte der Lawinenwarndienst mit. Die Schneebretter könnten in den Hauptniederschlagsgebieten vereinzelt sehr groß werden.Dies gelte vor allem an windgeschützten Nord-, Nordost- und Osthängen sowie in Kammlagen aller Expositionen oberhalb der Waldgrenze, hieß es. Umfangreiche Triebschneeansammlungen könnten von einzelnen Wintersportlern am Mittwoch abseits gesicherter Pisten leicht ausgelöst werden.Seit Sonntag fielen im Bundesland Tirol 50 Zentimeter bis ein Meter Neuschnee, lokal auch mehr. Hauptbetroffen waren am Dienstag die Silvretta-Arlbergregion, die Lechtaler Alpen bis zum Karwendel und der Alpenhauptkamm. Am Mittwoch soll dieselbe Menge hinzukommen, bevor dann am Donnerstag die Schneefälle abklingen und eine Wetterberuhigung einsetzen soll.

apa/stol