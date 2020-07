Bundesland Tirol: Polizei kontrolliert öffentliche Verkehrsmittel

Neben stichprobenartigen Kontrollen in vermehrt betroffenen Gebieten, soll auch das Tragen eines Mund-Nasenschutzes in den Öffis kontrolliert werden.Ziel der Maßnahmen soll primär die Bewusstseinsbildung und eine deutliche Erhöhung der Einhaltung der derzeit gültigen Covid-19-Bestimmungen sein, hieß es.Dies soll in erster Linie durch aufklärende Gespräche und Hinweise erfolgen. Erst in letzter Konsequenz wird bei Uneinsichtigkeit mit Strafmaßnahmen zu rechnen sein.

apa