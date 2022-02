Bundesland Tirol: Weiterhin große Lawinengefahr

Im Rest des Bundeslandes herrscht jedoch vorerst Lawinengefahrenstufe 3 (=erheblich) und nur im südlichen Osttirol Lawinengefahrenstufe 2 (=mäßig), so die Prognose des Lawinenwarndienstes. Die Hauptgefahr gehe derzeit von „den durch Neuschnee mit stürmischem Nordwestwind entstandenen, umfangreichen Triebschneeansammlungen“ aus, erläuterte Mair in einer Aussendung des Landes.Dabei können Lawinen leicht ausgelöst werden oder sogar spontan abgehen. Sie können zudem „stellenweise den schwachen Altschnee mitreißen und groß werden, auch Fernauslösungen sind möglich“, warnte der Experte.Gefahrenstellen seien außerdem häufig schlecht zu erkennen: „Sie liegen an allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze, auch an steilen Schattenhängen im Bereich der Waldgrenze sowie an Triebschneehängen in hohen Lagen und im Hochgebirge“. In schneereichen Gebieten seien Gleitschneelawinen und Rutsche zu erwarten. Die aktuelle Lawinensituation erfordere deshalb „viel Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr und große Zurückhaltung“, unterstrich Mair.Zur Vorsicht rief ebenso der Innsbrucker Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP) in einer Aussendung am Montag auf. Aufgrund „erheblicher Gefahr“ sah sich die Lawinenkommission der Tiroler Landeshauptstadt abermals gezwungen, „zum Schutze der Bevölkerung“ Sperren im Bereich der Nordkette zu veranlassen. So bleibt der Kollnerweg (Höttinger Bild bis Gramartborden) sowie die Zufahrt zur Arzler Alm bis auf weiteres unpassierbar, informierte Anzengruber.In den vergangenen Tagen war es allein im Bundesland Tirol zu rund 100 Lawinenereignissen gekommen. 490 Bergrettungsleute und 30 Alpinpolizisten mussten ausrücken. Es gab so viele Einsätze wie nie zuvor. Viele Unfälle mit Wintersportlern gingen glimpflich aus, dennoch starben 9 Menschen am Wochenende in Österreich bei Lawinenabgängen.

apa/stol