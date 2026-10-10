Rund 1.500 Menschen beteiligten sich an der Kundgebung, die vom Kornplatz durch die Innenstadt bis in den Bereich der Talfer führte.<BR \/><BR \/>Die Teilnehmer trugen palästinensische Flaggen, Regenbogenfahnen und Transparente. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371255_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Mittelpunkt standen soziale Gerechtigkeit, die Solidarität mit Palästina, die Rechte von LGBTQIA+-Personen, das Recht auf Wohnen, der Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt sowie die Ablehnung der Aufrüstung und der Abschiebezentren (CPR). <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371258_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu den beteiligten Vereinigungen und Kollektiven zählten Bozen Solidale, Mediterranea Bolzano, Südtirolo Pride, Emergency Bozen und die ANPI Südtirol.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371261_image" \/><\/div>