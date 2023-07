Buntes Veranstaltungsprogramm am Thermenplatz geht mit „Ganes“ weiter

Guter Sound – gesungen auf Ladinisch – und dazu beste Stimmung

Weitere Events

Auf Grund der Schlechtwetter-Prognose am vergangenen Mittwoch wurde das Konzert von Ganes auf den gestrigen Sonntag verschoben. Dabei konnten sich die Gäste, dieses Mal bei Top Wetter und einem heißen Sommerabend zu entspannter Musik und coolen Drinks erfreuen, heißt es in einer Aussendung der Therme Meran.Das kostenlose Live-Konzert von Ganes war eines der zahlreichen Events, die in diesem Sommer auf dem schönsten Platz Merans stattfinden.Mit Ganes standen die 2 Schwestern Elisabeth und Marlene Schuen und die Bassistin Natalie Plöger auf der Thermenplatz-Bühne. Leicht, fließend, verträumt, aber auch kraftvoll, episch und einnehemend – die Stimmen der 3 Musikerinnen ergänzen sich perfekt. Gesungen wurde bei Ganes auf Ladinisch – die Zuhörer konnten somit mit dem Herzen verstehen.Und der Event-Sommer am Thermenplatz geht weiter: Am Montag, 28. Juli gastieren ROOFTOP für ein Konzert am Thermenplatz. Pop, Rock, Acoustic, Folk – die neue Showbandformation rund um den Singer-Songwriter Lukas Augscheller bekommen Besucher neue und bereits bekannte Songs zu hören – eine gute Mischung aus Gefühl und Stimmung für einen wundervollen Abend am Thermenplatz von Meran.Ein wahres Konzerthighlight findet am Freitag, 11. August statt: mit Alice Merton betritt ein internationaler Star die Konzertbühne auf dem Thermenplatz. Spätestens bei der Textzeile „I've got no roots, but my home was never on the ground“ hat wohl jeder ihren Mega-Hit „No Roots“ im Ohr. Neben Festival-Auftritten bei Coachella, Sziget oder Lollapalooza war Alice Merton 2019 auch als Jury-Mitglied bei „The Voice of Germany“ zu sehen.Tickets sind bei Athesia, vivaticket.com und ticketone.it erhältlich.