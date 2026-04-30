Die Doku „Griasst Enk. Buonomemes – Vom Internet auf die Bühne“ feierte nun im Stadtkino Hallein im Tennengau (Salzburg) Weltpremiere. Mit dabei: Comedy-Influencer Buonomemes höchstpersönlich. <BR \/><BR \/>Aufgeregt sei er nicht, sagt Gabriel Mair vor der Filmpremiere, aber gespannt, wie das Publikum den Film annehmen wird. Und das Publikum war begeistert. Sichtlich zufrieden zeigte sich auch Buonomemes über den fertigen Film. <BR \/><BR \/>„Alexander Lechner hat es mit viel Herzblut geschafft, ein unverfälschtes Bild von meiner Person zu zeigen“, bedankt er sich beim Filmemacher. Nicht umsonst endet auch der Film mit Gabriel Mairs Worten: „So bin i holt“. Nun wird die Doku „Griasst Enk. Buonomemes – Vom Internet auf die Bühne“ im TV gezeigt – und zwar am 1. Mai in Servus TV (ab 23.35 Uhr, zuvor ist der Buonomemes in der Kabarettsendung „Beim Kammerhofer“ zu Gast) sowie am 13. Juni. Die Südtirol-Premiere des Films erfolgt ab 20.25 Uhr in Rai Südtirol. Zuvor wird der Film im Rahmen im Kino gezeigt. <BR \/><BR \/>Regisseur Lechner und Protagonist Mair präsentieren die Doku dem Südtiroler Publikum am Montag, 8. Juni, im Filmclub Capitol in Bozen. Für Buonomemes ging es nach der Halleiner Filmpremiere gleich weiter nach Oberösterreich. Der Influencer tourt mit seinem Programm „Dorf Life“ weiter quer durch den deutschsprachigen Raum. Mehr als 12.000 Zuschauer haben die Show im vergangenen Jahr bereits gesehen. Aktuell arbeitet er an einem neuen Programm. Der Titel steht bereits fest: „Nana“. Premiere ist im Herbst. Geschrieben hat Gabriel Mair das Programm allerdings noch nicht. <BR \/><BR \/>„Bis dahin werden mir schon ein paar Jokes einfallen“, erzählt er gelassen. Wie eng der Südtiroler Influencer mit seiner Online-Fangemeinde verwachsen ist, hat sich übrigens auch am Premierenabend in Hallein gezeigt. Seine Fans konnten das Event live auf der Plattform Twitch mitverfolgen. <BR \/><BR \/>Nicht nur beruflich läuft es für den Südtiroler Comedian hervorragend. Gabriels Partnerin <b>Liesse Vervaecke<\/b> (35) hat auf Facebook ein Video einer Gender-Reveal-Party gepostet. Darin gab das Paar bekannt: „Unsere Liebe wächst zu zwei winzigen Herzen... ein kleiner Prinz und eine kleine Prinzessin sind unterwegs.“