Burgeis: Fahrzeug überschlägt sich – 2 Personen verletzt

An Bord befanden sich 2 Personen, denen 2 Ärzte und eine Krankenschwester, die zufällig vor Ort waren, zu Hilfe eilten. Auch Sanitäter des Weißen Kreuzes von Mals und Prad leisteten Erste Hilfe.Die beiden Insassen, es handelt sich um eine Frau (70) und einen Mann (71), wurden laut ersten Angaben mittelschwer bzw. leicht verletzt in das Krankenhaus von Schlanders gebracht.Der Unfallhergang wird von den Carabinieri ermittelt. Nach dem Unfall kam es zu Rückstaus in beide Fahrtrichtungen, der Verkehr wurde abwechselnd an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

stol