Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs bei der oberen Dorfeinfahrt in Burgeis. Aus bisher unbekannter Ursache kam die Motorradfahrerin zu Sturz, dabei verletzte sie sich erheblich im Beckenbereich. Sie wurde vor Ort erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Nach rund einer Stunde war der Einsatz vorbei und die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken. Vor Ort im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Burgeis, das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 3 sowie die Carabinieri.