Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr auf der Vinschger Staatsstra0e, wenige 100 Meter oberhalb von Burgeis (Gemeinde Mals). <BR \/><BR \/>Ersten Informationen prallten zwei Motorräder und ein Pkw zusammen. <BR \/><BR \/>Eine Person zog sich tödliche Verletzungen zu. Eine Person verletzte sich schwer, fünf weitere – darunter zwei Kinder – mittelschwer. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 3, die Freiwillige Feuerwehr von Burgeis, die Notfallseelsorge und die Carabinieri.