Alarmiert wurden die Einsatzkräfte von zwei Personen, die am frühen Nachmittag auf der Polizeiinspektion Rechnitz auftauchten und die Videos und Fotos des 35-Jährigen vorzeigten. Polizisten rückten daraufhin zu dessen Wohnadresse aus. Sie gruben die Katze aus dem Misthaufen aus und übergaben sie dem Veterinäramt. Das Tatwerkzeug wurde sichergestellt. Auf dem Grundstück fanden die Beamten auch Enten und Hühner, die jedoch keine Verletzungen aufwiesen. Ein Alkovortest bei dem Mann verlief positiv.<BR \/><BR \/>Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht. Die Staatsanwaltschaft hat laut Polizei die Verhängung der Untersuchungshaft in Aussicht gestellt. Auch ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen.