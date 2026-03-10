Das betagte Paar wurde noch lebend aufgefunden und mit Notarzthubschraubern in die Krankenhäuser von Wien und Graz geflogen. Der 1938 geborene Mann starb später im Krankenhaus, er konnte nicht mehr einvernommen werden, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Die Frau schwebt in Lebensgefahr.<BR \/><BR \/>Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Es wird unter anderem ermittelt, ob es sich um einen sogenannten erweiterten Selbstmord handeln könnte. Fest steht allerdings bereits, dass der Mann auf seine 1944 geborene Gattin geschossen hat. Sie wurde in ein Krankenhaus in Graz gebracht und konnte ebenfalls noch nicht zum Tathergang befragt werden.<BR \/><BR \/>Die Tat, über die die „Kronen Zeitung“ und der „Kurier“ am Dienstag berichteten, war Montagmittag verübt worden. Jemand dürfte die Schüsse gehört haben, woraufhin die beiden mit Schussverletzungen aufgefunden wurden. Kriminaltechnische Untersuchungen und die Beweissicherung laufen noch.