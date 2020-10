Burggrafenamt: Arbeiten in Bächen zum Schutz der Bevölkerung

Bis zur Ruhepause über die Wintermonate ist der Bautrupp mit Vorarbeiter Stefan Kobald noch mit Arbeiten in verschiedenen Bachläufen des Burggrafenamtes und des unteren Vinschgaus befasst, berichtet Projektant und Bauleiter Martin Eschgfäller vom Amt für Wildbach- und Lawinenverbauung West in der Agentur für Bevölkerungsschutz.Die Arbeiten in den höheren Lagen wurden bereits abgeschlossen: so wurden bei der Lawinenverbauung Hochegg im Schnalstal innerhalb Ende September 188 Laufmeter Lawinenverbauung auf 2000 bis 2200 Metern Meereshöhe errichtet.Im Oktober wurden die Arbeiten in die tieferen Lagen verlegt: So wurde etwa der Gratscherbach ausgeholzt und Steinblöcke zerkleinert und gesprengt und im Bachbett liegendes Material beseitigt.Die Bauarbeiter befreien mehrere Bachläufe von der Vegetation, setzen Ufermauern instand und nehmen allgemeine kleinere Sanierungsarbeiten an Schutzbauwerken vor.Parallel dazu sind die Wildbachverbauer bei längerfristigeren Projekten zur Sicherung von Gratsch und Algund am Mutbach tätig und errichten dort zwei Wasserschutzmauern, eine Trockenmauer mit 145 Metern Länge und eine zweite mit 330 Metern Länge als Mischmauerwerk.

lpa