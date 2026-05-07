In den vergangenen Tagen haben die Carabinieri der Station Tscherms einen 48-jährigen Mann verhaftet. Ihm werden Widerstand gegen und Beleidigung eines Amtsträgers sowie die Verweigerung der Angabe seiner Personalien vorgeworfen.<BR \/><BR \/>Der Vorfall nahm seinen Anfang mit einem Notruf, bei dem jedoch keine Kommunikation stattfand und die Verbindung plötzlich unterbrochen wurde. Dank der raschen Geolokalisierung des Anrufs konnten die Carabinieri den Einsatzort in der Gemeinde Burgstall ausfindig machen und überprüfen, was geschehen war.<BR \/><BR \/>Vor Ort trafen die Beamten auf den Anrufer, der sich laut Aussendung in einem offensichtlichen psychophysischen Ausnahmezustand befand. Bereits zu Beginn der Kontrolle habe sich der Mann unkooperativ verhalten, verweigerte die Angabe seiner Personalien und beleidigte die Carabinieri mit herabwürdigenden Äußerungen.<h3>\r\nMann griff zusätzlich zwei Passanten an<\/h3>Die Situation eskalierte schließlich, als der 48-Jährige versuchte, die Einsatzkräfte zu treten. Während er sich den Kontrollen entziehen wollte, versuchte er zudem zu fliehen und griff auch zwei Passanten in der Nähe körperlich an. Den Carabinieri gelang es jedoch, den Mann rechtzeitig zu stoppen, bevor weitere Personen verletzt werden konnten.<BR \/><BR \/>Nachdem der 48-Jährige beruhigt worden war, wurde er zum Landeskommando der Carabinieri in Bozen gebracht. Dort wurde er in den Sicherheitszellen festgehalten und wartete auf die weiteren Entscheidungen der zuständigen Justizbehörde.