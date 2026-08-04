Gewaltsam verschaffte sich laut Aussendung der Carabinieri der mutmaßliche Dieb Zutritt zur Garage in Burgstall. Dort habe der wohnungslose Mann ein E-Bike im Wert von rund 600 Euro abgestellt, das er zuvor aus dem Garten eines nahegelegenen Wohnhauses gestohlen hatte – anstelle eines hochpreisigen E-Bikes im Wert von rund 5000 Euro, welches er aus besagter Garage entwendete.<BR \/><BR \/>Die Aufnahmen einer privaten Videoüberwachung führten die Ermittler schließlich zum Verdächtigen: einem wohnungslosen Mann aus Nordafrika. Er wurde angezeigt und eines der gestohlenen Fahrräder konnte bereits seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgebracht werden. Die Suche nach dem teureren 5000-Euro-Rad dauert weiter an.