Burgstall: Anonymer Brief an den Bürgermeister

In Burgstall ist ein anonymer, offener Brief an Bürgermeister Othmar Unterkofler im Umlauf, in dem Familien fordern, dass die Großmetzgerei Pfitscher Standort wechseln soll. Bekanntlich ist ein Großteil des Betriebs im März einem Großbrand zum Opfer gefallen. Das berichten die „Dolomiten“ am Samstag.