Burgstall: Bürger werden mit Mineralwasser versorgt

Auch beim Zähneputzen oder Duschen sollte man Vorsicht walten lassen.Bis das Trinkwasserreservoir und die Leitungen entleert, gereinigt und mit Chlor desinfiziert und durchgespült sind, werden die Bürger deshalb mit Wasser aus Flaschen versorgt.Um die Zustellung haben sich am Mittwochabend die Wehrleute aus Burgstall, Lana und Gargazon gekümmert.Die Bürger bedankten sich auf Facebook für das Wasser und den Einsatz, denn gerade in der aktuellen Situation, in der verschärfte Maßnahmen und Ausgehverbot herrschen, sei der Dienst – und das Wasser – unerlässlich.

liz