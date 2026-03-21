<BR \/><BR \/>Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 9.20 Uhr in der Romstraße in Burgstall. Ersten Informationen zufolge prallten ein Kleinmotorradfahrer und ein Pkw aus ungeklärter Ursache in einer Kurve zusammen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291767_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nScooterfahrer schwer verletzt <\/h3>\r\nDabei erlitt die Person, die auf dem Moped saß – es handelt sich um einen 73-jährigen Mann aus Gargazon – schwere Verletzungen. Er wurde von den angerückten Sanitätern des Weißen Kreuzes Lana samt Notarzt der Sektion Meran vor Ort erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Meraner Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291770_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Burgstall, die die Unfallstelle sicherte und räumte. Die Ortspolizei Lana nahm die Erhebungen zum genauen Unfallhergang auf. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291773_image" \/><\/div>