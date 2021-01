Bus gegen Lkw in Unterinn: Eisige Straße wird zum Verhängnis

Die winterlichen Niederschläge haben am Freitagmorgen kurz nach Unterinn am Ritten zu einem Verkehrsunfall geführt: Ein Linienbus rutschte auf der eisigen Straße gegen einen liegen gebliebenen Lkw, auch ein Pkw war in den Unfall involviert. Die Aufräumarbeiten laufen.