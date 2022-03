Bus mit ukrainischen Flüchtlingen kippt um – ein Toter

Die 21 Businsassen seien unversehrt, wie Medien berichten.Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt, Ermittlungen über die Ursache sind noch im Gange.Der Bus mit den Ukrainern an Bord war in Richtung der Stadt Pescara unterwegs. Die Businsassen mussten nicht ärztlich versorgt werden.Zurzeit sind in Italien viele ukrainische Kriegsflüchtlinge unterwegs, die ihre im Land lebenden Verwandten aufsuchen.In Italien lebt eine der größten ukrainischen Gemeinschaften in Europa, die aus rund 240.000 Personen besteht. Über 25.000 ukrainische Flüchtlinge sind seit Beginn des Kriegs in Italien eingetroffen.Auch in Südtirol werden ukrainische Flüchtlinge aufgenommen, auch von Privatpersonen. Ein ausführliches STOL-Interview darüber lesen Sie hier.

apa