Bus und Auto prallen frontal zusammen: 2 Personen schwer, 4 Personen erheblich verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag in Prags gekommen: Ein Shuttlebus und ein Auto sind frontal zusammengestoßen, in der Folge wurde auch ein Lieferwagen gestreift. Dabei wurden 2 Personen schwer und 4 Personen erheblich verletzt.