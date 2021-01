Bus- und Bahnverkehr während Bombenentschärfung am Sonntag unterbrochen

Wenn am 17. Jänner die nächste Fliegerbombe in Bozen Bahnhofsparks entschärft wird, dann greifen viele Zahnräder ineinander. Eine Kerngruppe der Entscheidungsträger trifft sich am Sitz der Landesagentur für Bevölkerungsschutz an der Drususallee in Bozen, wo sie ab 6.30 Uhr über Videokonferenz mit allen Verantwortlichen der beteiligten Institutionen verbunden ist und so das Geschehen in der Baustelle am Bahnhofspark im Auge behält. Bekanntlich war in den Nähe des Bozner Bahnhofsparks während Grabungsarbeiten am 22. Dezember zum wiederholten Mal eine US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg zutage gekommen. Die Größe dieses neuerlich gefundenen Blindgängers entspricht jener des nicht explodierten Sprengkörpers, der am 27. September vergangenen Jahres reibungslos entschärft worden war. Die Sprengstoffexperten des zweiten Regiments der Sturmpioniere Trient haben um die Bombe mit einem Gewicht von 500 Pfund einen Schutzwall errichtet, durch den der Sicherheitsabstand auf 468 Meter verringert werden konnte. Da dies die dritte Entschärfung in Folge in der Bozner Innenstadt ist, heißt sie „Operation Zentrum ter“. 4670 Personen müssen diesmal die Rote Zone verlassen.Die Arbeiten am Fundort der Fliegerbombe beginnen um 9.30 Uhr und können voraussichtlich innerhalb 11 Uhr abgeschlossen werden. Der Kopfzünder wird ausgebaut und vor Ort vernichtet, die entschärfte Bombe wird voraussichtlich gegen 12 Uhr zur Caccia-Dominioni-Kaserne in Roverè della Luna (Aichholz) transportiert, wo sie entleert und die Sprengladung anschließend kontrolliert zur Explosion gebracht wird.Bombenentschärfungen werden immer an Sonntagen vorgenommen, da kein Güterverkehr, sondern fast ausschließlich Freizeitverkehr unterwegs ist. Die Vorschriften des Militärs sehen außerdem vor, dass Entschärfungen bei Tageslicht erfolgen. Auch diesmal gilt es, die Coronavirus-Schutzbestimmungen einzuhalten.Auskünfte zu allen Fragen rund um die Bombenentschärfung sind an den beiden Tagen vor der Bombenentschärfung - Freitag (15. Jänner) und Samstag (16. Jänner) - von 6 bis 20 Uhr und am Tag der Bombenentschärfung - Sonntag (17. Jänner) - ab 7.30 Uhr bei der Landesverkehrsmeldezentrale der Agentur für Bevölkerungsschutz unter der Telefonnummer 0471 551155 erhältlich.Auch die Gemeinde Bozen hat ein Info-Telefon eingerichtet: Unter der Telefonnummer 0471 997794 werden am Freitag (15. Jänner) von 9 bis 18 Uhr und am Samstag (16. Jänner) von 8 bis 20 Uhr Fragen beantwortet.Der Start der Entschärfungsarbeiten wird in Bozen gegen 9.30 Uhr mit der Auslösung des Zivilschutzalarms (eine Minute auf- und abschwellender Heulton ohne Pausen) und der Ausstrahlung einer Zivilschutzmeldung über die Hörfunksender angekündigt. Das Ende der Arbeiten wird gegen 11.00 Uhr mit der Auslösung des Signals der wöchentlichen Sirenenprobe (15 Sekunden langer Dauerton) und der Ausstrahlung einer Zivilschutzmeldung über die Hörfunksender mitgeteilt.Aufgrund des allgemeinen Fahrverbots wird auch der gesamte Bus- und Bahnverkehr unterbrochen und – sofern es keine Verzögerungen gibt – ab 11.30 Uhr schrittweise wieder aufgenommen. Der Bozner Busbahnhof ist bis 11.30 Uhr außer Betrieb, die Fahrkartenschalter im Infopoint bleiben ganztägig geschlossen, wie die Südtiroler Transportstrukturen AG STA informiert.Während der Bombenentschärfung am Sonntagvormittag bleibt der Bahnverkehr in den Abschnitten Bozen – Waidbruck, Bozen – Branzoll und Bozen - Sigmundskron unterbrochen, aufgrund des Fahrverbots in der Roten Zone gibt es keine Schienenersatzdienste. Die letzten Regionalzüge, die vormittags regulär vom Bahnhof Bozen abfahren sind der Zug nach Verona mit Abfahrt um 7.36 Uhr, der Zug nach Meran um 8.01 Uhr und der Zug nach Brenner um 8.02 Uhr. Letzte Ankunft eines Zuges am Bahnhof Bozen ist um 8.35 Uhr.Wenn es keine Verzögerungen gibt, starten die ersten Züge mittags wieder um 12.01 Uhr nach Meran, um 12.02 Uhr nach Brenner und um 12.31 Uhr nach Verona.Während der Entschärfungsarbeiten ist die gesamte Rote Zone und somit auch der Bereich des Bozner Bahnhofs nicht befahrbar. Einige Buslinien der SASA zirkulieren auf verkürzten Strecken, für einige Buslinien gibt es veränderte Routen. Nach 9 Uhr fahren die Linien 3, 5, 8, 8A, 110 und 201 nicht mehr bis zu den Endhaltestellen, sondern nur bis Siegesplatz oder Freiheitsstraße. Die Linien 10A, 10B und 14 werden umgeleitet.Um 9.05 Uhr gibt es eine letzte Sonderfahrt vom Bahnhof zur Stadthalle, wo sich die Bewohner der Roten Zone während der Entschärfungsarbeiten aufhalten können. Der Bus hält an folgenden Haltestellen: Bahnhof Ost A, Waltherplatz, Dominikanerplatz, Sparkassenstraße.Die Regionalbusse verkehren am Sonntagvormittag ebenfalls auf verkürzten Routen mit folgenden Endhaltestellen: Linie 120 fährt bis / ab Schießstandplatz, die Linie 131 fährt bis / ab Hadrianplatz, die Linien 132 und 204 bis zur Freiheitsstraße bzw. bis zur Haltestelle Longonstraße.Die Buslinien 150 und 156 aus Sarntal und Jenesien wenden und starten am Siegesplatz, die Linien 165, 180, 181, 182 und 350 wenden bei der Talstation der Rittner Seilbahn. Die Buslinien 170 und 185 fahren in Richtung Bozen nur bis / ab Blumau. Die Regionalbusse, die gegen Mittag unterwegs sind, warten gegebenenfalls das Ende der Entschärfungsarbeiten ab und fahren dann Richtung Bozen Bahnhof / Busbahnhof weiter.Die Rittner Seilbahn und die Kohlerer Seilbahn fahren regulär.

lpa