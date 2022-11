Bus und Zug: 4-stündiger Streik am 11. November ausgerufen

Am Freitag, den 11. November wird gestreikt. - Foto: © DLife

In Südtirol betrifft der Streik den lokalen Nahverkehr. Busse könnten zwischen 15 Uhr und 19 Uhr ausfallen, wobei alle Kursfahrten, die vor 15 Uhr beginnen, die Endhaltestelle erreichen.



Das Zugpersonal streikt hingegen von 14 Uhr bis 18 Uhr. Es sei deswegen in dieser Zeitspanne mit Ausfällen zu rechnen.



Außerdem streikt auch das Bodenpersonal in den letzten 4 Stunden des Dienstes. Wichtige Dienste werden aber trotzdem garantiert.