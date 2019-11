Bus wird erstes „Schneeopfer“ in Welschnofen

In manchen Teilen Südtirols hat der Wintereinbruch bereits begonnen, unter anderem in Welschnofen.





+ EINSATZ 06/11/19, 21.09 Uhr +Stichwort: Bergung FahrzeugAlarmstufe: 4 / technische HilfeleistungOrt: Karerseestraße... Pubblicato da Freiwillige Feuerwehr Welschnofen su Mercoledì 6 novembre 2019

Dort hatte es bereits am Mittwoch geschneit – was am Abend zu einem Verkehrsunfall führte.Ein Linienbus war gegen 21 Uhr auf der schneebedeckten Straße ins Rutschen gekommen und musste von den Wehrleuten der Freiwilligen Feuerwehr Karersee und Welschnofen geborgen werden.

