Es handelt sich um Abänderungen auf der Linie 261 Schnals–Naturns–Meran und der Linie 262 Martell Dorf–Martell Hintermartell–Goldrain–Schlanders, für die das Amt für Personenverkehr des Landes Südtirol eine Erhöhung der Fahrten vorgesehen hat, um den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung entgegenzukommen. <BR \/><BR \/>„Mit diesen Verbesserungen steigern wir die tägliche Mobilität zwischen Schnals, Naturns, Rabland und Meran spürbar. Ein häufigerer Dienst an Werktagen und der Skibus in den Ferienwochen garantieren verlässliche Verbindungen auch in Zeiten hoher Nachfrage. Ebenso unterstützen wir mit zusätzlichen Fahrten zwischen Martell Dorf und Innermartell, einem Tal, das wächst und ganzjährig konstante Verbindungen benötigt“, betont der Landesrat für Mobilität und Infrastrukturen, Daniel Alfreider. <h3>\r\nLinie 261 Schnals – Naturns – Meran<\/h3>Auf der Strecke Naturns – Meran wird von Montag bis Freitag ab dem 15. Dezember ein beinahe durchgehender Halbstundentakt angeboten. Damit will das Mobilitätsressort den Fahrgästen aus Naturns und Rabland entgegenkommen, die damit eine direkte Verbindung ins Zentrum von Meran haben.<BR \/><BR \/>Zusätzlich wird ein Skibus zwischen Karthaus und Kurzras in den Ferienwochen (Weihnachten und zu Fasching) angeboten.<BR \/><BR \/>Linie 262 Hintermartell – Martell Dorf – Goldrain – Schlanders<BR \/>Aufgrund der steigenden Fahrgästezahl auf der Strecke ins Hintermartell wird die Verbindung Martell Dorf – Hintermartell auch in der Nebensaison an den Wochenenden und in den Ferienwochen befahren. Der tägliche Sommerdienst wird zudem um einige Wochen bis zum 8. November verlängert.