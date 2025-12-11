In Südtirol treten Mitte Dezember landesweit verschiedene Neuerungen im öffentlichen Busverkehr in Kraft. Auch für Meran und die umliegenden Gemeinden wurden mehrere Anpassungen ausgearbeitet, die ab 14. Dezember gültig sind. „Mit diesen Anpassungen gestalten wir die Mobilität in Meran und Umgebung reibungsloser und alltagsgerechter“, erklärt Infrastrukturen- und Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.<h3>\r\nLinie 6 ME<\/h3>Die Streckenführung der Linie 6 wurde angepasst und die Fahrzeit verlängert, um den Bedürfnissen der Fahrgäste gerechter zu werden. In Richtung Bahnhof bleibt der Verlauf bis zur Therme Meran unverändert. Anschließend führt die Linie über den Rennweg, die Karl-Wolf-Straße, die Mozartstraße, das Krankenhaus, die Franziskusstraße und die Andreas-Hofer-Straße zum Bahnhof.<h3>\r\nLinien 201 und 202<\/h3>Wie bereits in der Pressemitteilung zu den Änderungen im Raum Bozen berichtet, wurden für einzelne Fahrten der Linien 201 und 202 neue Fahrzeiten festgelegt. Bei der Linie 201 wurde u. a. die Fahrt um 6.38 Uhr ab Untermais Bahnhof auf 6.35 Uhr vorverlegt. Die Schulfahrt um 7.01 Uhr wird künftig als Werktagsfahrt mit Abfahrt um 6.50 Uhr ab Untermais geführt. Auch die Schulfahrt um 17 Uhr ab Bozen wird in eine reguläre Werktagsfahrt umgewandelt. Bei der Linie 202 wird die Abfahrt um 6.45 Uhr ab Nals nach Bozen Busbahnhof auf 6.40 Uhr vorverlegt.<h3>\r\nLinie N13<\/h3>Der Nightliner N13 bedient die Haltestelle „Martinsbrunn“ in beiden Fahrtrichtungen nicht mehr.<h3>\r\nLinie 240 Passeiertal–Meran<\/h3>Bei der Linie 240 ergeben sich mehrere Änderungen im Schüler- und Abendverkehr: Die Schulfahrten um 7.16 Uhr ab Abzweigung Vernuer sowie um 6.56 Uhr ab Busbahnhof St. Leonhard werden gestrichen. Eine neue Schulfahrt um 13.15 Uhr ab Meran School Village wird eingeführt. Zudem kommt an Werktagen eine zusätzliche Abendfahrt um 21.48 Uhr von St. Leonhard nach Meran hinzu. <h3>\r\nLinie 261 Schnalstal–Naturns–Meran<\/h3>Auf der Strecke Naturns–Meran wird von Montag bis Freitag nahezu ein durchgehender Halbstundentakt angeboten. Damit wird den Mobilitätsbedürfnissen der Fahrgäste aus Naturns und Rabland entgegengekommen, die nun regelmäßig über eine direkte Verbindung ins Meraner Zentrum verfügen. Während der Weihnachts- und Faschingsferien wird außerdem ein Skibus zwischen Karthaus und Kurzras eingeführt.