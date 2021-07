Busfahrer bei Messerangriff in Bayern getötet

Bei einer Messerattacke in Oberfranken in Bayern ist ein 63 Jahre alter Busfahrer am frühen Dienstagmorgen tödlich verletzt worden. Der Mann war mit einer polnischen Reisegruppe unterwegs und hatte am Bahnhof von Hof eine Pause eingelegt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.