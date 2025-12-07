<BR \/><BR \/>Der Mann lenkte seinen Bus in der Nacht auf Sonntag auf der Bozner Drususstraße, als ein junger Fahrgast ihn gefragt haben soll, ob er sich ans Steuer des Busses setzen und damit fahren dürfe. <h3>\r\nVor Eintreffen der Streife geflüchtet <\/h3>\r\nAuf das „Nein“ des Lenkers sollen er und ein ebenfalls junger Begleiter mit Gewalt reagiert haben, sodass das Opfer den Notruf absetzen musste. Die beiden Verdächtigen sollen dann Richtung Palermostraße geflüchtet sein, ehe die Streife der Polizei am Tatort eintraf. <BR \/><BR \/>Die Polizei hat die Ermittlungen zum Gewaltvorfall aufgenommen und sammelt derzeit Hinweise auf die Identität der mutmaßlichen Täter. Die Fälle von Angriffen auf Fahrgäste und Personal in Stadt- und Überlandbussen häufen sich in den letzten Wochen ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wir-fahren-nachts-in-situationen-die-immer-gefaehrlicher-werden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). Um derartigen Vorfällen vorzubeugen hatten die Carabinieri vor wenigen Tagen angekündigt, die <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gewalt-im-bus-carabinieri-verstaerken-praesenz-an-bord-und-an-haltestellen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Streifen in den öffentlichen Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen und Haltestellen zu verstärken. <\/a>