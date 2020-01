Busfahrpläne: Einige Änderungen stehen bevor

So stehen für Ende Jänner und Anfang Februar bei einigen Busverbindungen im Unterland und im Pustertal kleinere Korrekturen an.





Die Buslinie wird ab Montag, 27. Jänner wieder bis Salurn verlängert; seit Mitte Dezember verkehrten die Busse nur im Abschnitt Bozen – Neumarkt. Mit Ausnahme der Fahrten am frühen Morgen bedienen alle Busse den Zugbahnhof Neumarkt, sodass auch für Fahrgäste aus Laag eine Anbindung zum Bahnhof Neumarkt besteht.Ab 27. Jänner werden angesichts der Verlängerung der Linie 120 die Fahrten der Buslinie 121 zwischen Salurn und Neumarkt reduziert. Aufrecht bleiben vor allem jene Busverbindungen, die für die Schüler relevant sind.Ab 27. Jänner wird frühmorgens die erste Abfahrt in Buchholz um 5 Minuten vorverlegt, sodass am Bahnhof Salurn auch der Zuganschluss in Richtung Trient gewährleistet ist. Der Bus mit bisheriger Abfahrt ab Salurn Bahnhof um 12.45 Uhr startet nun 2 Minuten früher und ist dadurch besser auf die Buslinie 120 abgestimmt.Ab 27. Jänner hält der Überetsch Express in der Drususallee auch bei der Haltestelle „Feuerwehr“ in beiden Fahrtrichtungen.Zwischen Sand in Taufers und Bruneck werden ab 27. Jänner mittags zusätzliche Busverbindungen in beiden Richtungen eingeschoben. Aufgrund der hohen Anzahl von Oberschülern hatte es hier Überfüllungen gegeben.Geringfügige Änderungen bei den Abfahrtszeiten gibt es mittags im Einzugsgebiet Sand in Taufers auch bei den Buslinien 452, 453 und 454.Die Ersatzbusse fahren nun morgens und mittags wieder in die Schulzone, um das hohe Verkehrsaufkommen vor dem Bahnhof vor Schulbeginn und nach Unterrichtsende zu entflechten.Da ab 1. Februar der Bahnabschnitt Lienz – Innichen wieder in Betrieb geht, wird ab diesem Datum der Schienenersatzverkehr Bruneck – Innichen Ausserkirchl zum Zugbahnhof von Innichen verlängert.Ab Montag, 3. Februar, werden die ersten zwei Fahrten frühmorgens um drei Minuten vorverlegt. Dadurch sind Bus-Anschlussverbindungen in Richtung Bruneck und Corvara gewährleistet.

