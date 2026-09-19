Die Carabinieri von Burgstall haben in den vergangenen Tagen verstärkt Kontrollen an den Bushaltestellen im Ortszentrum durchgeführt. Dabei entdeckten die Beamten bei einem 31-jährigen Zentralafrikaner, der in Burgstall wohnhaft ist, fünf MDMA-Pillen des Typs „Blue Punisher“, eine kleine Menge Kokain und Haschisch sowie zwei Haschisch-Zigaretten. <BR \/><BR \/>Kokain und Haschisch waren laut Carabinieri bereits in einzelne Dosen aufgeteilt. Das Rauschgift sei für den Verkauf bestimmt gewesen, heißt es in der Aussendung der Carabinieri.<BR \/><BR \/>Die „Blue Punisher“-Pillen weisen laut den Ordnungshütern eine sehr hohe Wirkstoffkonzentration auf und gelten deshalb als besonders gefährlich. Der 31-Jährige wurde wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht angezeigt.<BR \/><BR \/><BR \/>Im Rahmen derselben Kontrollen stießen die Beamten darüber hinaus auf einen jungen Südtiroler. Der junge Mann soll Kokain und Haschisch sowie eine Haschisch-Zigarette bei sich getragen haben. Wegen des Verdachts auf Drogenbesitz zum Eigengebrauch wurde der Einheimische als Konsument beim Regierungskommissariat gemeldet.<BR \/><BR \/>Sämtliche Drogen wurden beschlagnahmt und sollen nun auf Wirkstoffgehalt und etwaige Streckmittel untersucht werden. Die Carabinieri kündigten weitere Kontrollen im Burggrafenamt an.