<BR \/><BR \/>Im ausverkauften Stadttheater haben die Musiker heute die Finalissima des renommierten internationalen Ferruccio Busoni Klavierwettbewerbs in Bozen bestritten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209144_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Publikum und Jury haben in der Folge entschieden: Der erste Preis und der Publikumspreis geht an Yifan Wu, dem darüber hinaus der Alice Tartarotti Preis sowie Keyboard Career Development Preis verliehen wurde. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209147_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Sandro Nebieridze erhielt den zweiten sowie den Junior Jury Preis. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209150_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Der dritte Preis ging an Christos Fountos, der auch den Sonderpreis für die beste Interpretation eines Kammermusikwerkes erhielt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209153_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Unter allen Preisträger ist eine einzige Frau vertreten: Yungyung Guo wurde mit dem Maurizio Pollini Preis ausgezeichnet. <BR \/><BR \/>Die Namen und Bilder aller Preisträger wurden heute <a href="https:\/\/www.busoni-mahler.eu\/competition\/de\/busoni-preistraeger\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">auf der Webseite der Stiftung Busoni Mahler veröffentlicht<\/a>.