Zehn Kinder und vier Erwachsene seien verletzt worden, davon fünf mittelschwer und die übrigen leicht. Die Verletzten wurden in die Universitätsklinik in Pilsen (Plzen) gebracht.<h3>\r\nBus lag schräg auf der Seite<\/h3>Auf Bildern war zu sehen, dass der Reisebus nach der Kollision schräg in einer Böschung hängenblieb. Eine Leitplanke verhinderte, dass er den Abhang hinabstürzte. Die Feuerwehr musste die Insassen über die Fenster in Sicherheit bringen. „Die Kinder haben geweint, sie haben nicht verstanden, was geschehen ist“, sagte ein Augenzeuge dem Nachrichtenportal novinky.cz.<BR \/><BR \/>Zu dem Unfall kam es auf der Staatsstraße I\/27 bei Tremosna, rund zehn Kilometer nördlich der westböhmischen Industrie- und Universitätsstadt Pilsen. Die Ursache des Zusammenstoßes muss noch ermittelt werden.