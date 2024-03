Waldarbeiter aus Bozen stirbt bei Unfall im Cadore

Wer ist verantwortlich? Die Ermittlungen laufen

Sarajcic arbeitete für ein österreichisches Unternehmen, wohnte in Bozen, hielt sich aber in Santo Stefano di Cadore auf: Der aus Bosnien stammende 41-Jährige ist das zweite Todesopfer von Waldarbeiten innerhalb von etwas mehr als 2 Jahren in den Wäldern des Val Visdende, dessen Gebiet in der Provinz Belluno von den Gemeinden San Pietro und Santo Stefano di Cadore verwaltet wird.Sarajcic bediente einen Seilzug für den Transport von Holz ins Tal. Als eine der Verankerungsstützen nachgab, traf ihn das Stahlseil am Kopf. Er war auf der Stelle tot.Der Alarm wurde um kurz nach 14 Uhr ausgelöst, der Notarzthubschrauber aus Pieve di Cadore war gleich zur Stelle. Doch es war zu spät: Die Retter, die von der Bergwacht des Val Comelico unterstützt wurden, konnten nur noch den Tod des 41-Jährigen feststellen.Die gesamte Anlage wurde beschlagnahmt, der Leichnam nach Belluno überführt und den Justizbehörden zur Verfügung gestellt, wie der „Alto Adige“ berichtet. Die Carabinieri waren ebenfalls vor Ort und führten zusammen mit den Arbeitssicherheitstechnikern Untersuchungen durch, um den Unfallhergang zu rekonstruieren und etwaige Verantwortliche zu ermitteln.Weil es in Folge des Borkenkäferbefalls viel Schadholz in den Wäldern gibt, muss auch an Sonn- und Feiertagen gearbeitet werden.