Caivano: 9 Festnahmen nach Vergewaltigung von 2 jungen Mädchen

Meloni bei ihrem Besuch in Caivano. - Foto: © ANSA / CESARE ABBATE / Z55

Nachdem 2 kleine Cousinen im Alter von 10 und 12 Jahren im August im Viertel Parco Verde in Caivano von einer Gruppe junger Männer vergewaltigt worden waren (STOL hat berichtet), haben die neapolitanischen Carabinieri 9 vorsorgliche Festnahmen verhängt. Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um 7 Minderjährige und 2 Erwachsene.Die Anordnungen, die Männer festzunehmen, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft in der Nacht vollstreckt. In der Gemeinde am Rande von Neapel ist es in Vergangenheit immer wieder zu Gewaltverbrechen gekommen. Erst kürzlich fand nach dem Besuch von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni eine Großrazzia in der für ihre Mafia-Aktivitäten und Jugendkriminalität bekannten italienischen Stadt Caivano statt. Rund 400 Einsatzkräfte verschiedener Strafverfolgungsbehörden waren an der Operation beteiligt.