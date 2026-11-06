Bei einem Verkehrsunfall in Caldonazzo ist am Freitagnachmittag ein 16-Jähriger verletzt worden. Der Jugendliche war mit einem Scooter unterwegs und musste nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht laut den vorliegenden Informationen nicht.<BR \/><BR \/>Der Unfall ereignete sich, als der 16-Jährige eine Kolonne wartender Autos mit seinem Motorroller überholen wollte. In diesem Moment setzte ein Pkw offenbar zum Linksabbiegen an und erfasste den Jugendlichen.<BR \/><BR \/>Der junge Lenker war ohne Führerschein unterwegs. Bei dem Zusammenstoß zog er sich mehrere Knochenbrüche zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo weitere Untersuchungen und die notwendigen Behandlungen erfolgten. Sein Zustand soll glücklicherweise nicht lebensbedrohlich sein.<BR \/><BR \/>Am Unfallort waren die Freiwillige Feuerwehr von Caldonazzo, die Rettungskräfte sowie die Beamten der Ortspolizei Alta Valsugana im Einsatz.