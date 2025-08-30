<BR \/>Ereignet hat sich der Verkehrsunfall gegen 16 Uhr. Ersten Informationen zufolge soll die 13-Jährige dort vor einem Restaurant die Straße überquert haben, als sie von einem heranfahrenden Pkw erfasst wurde. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206747_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde das Mädchen in den Straßengraben geschleudert. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1206750_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Notarzthubschrauber rückte an, das Mädchen wurde vor Ort erstversorgt und ins Krankenhaus geflogen. Sie zog sich beim Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu.