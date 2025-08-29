Die als Camorra-Hochburg bekannte Stadt Casal di Principe in der Provinz Caserta verhängt eine nächtliche Ausgangssperre für Minderjährige. Kinder unter 14 Jahren dürfen zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens nicht mehr unbeaufsichtigt auf der Straße unterwegs sein, sieht eine Verordnung des Bürgermeisters Ottavio Corvino vor, die im Amtsblatt der Gemeinde veröffentlicht wurde.<BR \/><BR \/>In dem Dokument heißt es: „Da Minderjährige in der Nacht nicht nur besonders anfällig für Verkehrsunfälle und mögliche körperliche Übergriffe sind, sondern auch stärker gefährdet sind, sich an Vandalismus, dem Konsum von Drogen und Alkohol sowie an Jugendkriminalität zu beteiligen – und ganz allgemein zu Verhaltensweisen neigen, die die öffentliche Sicherheit gefährden – , werden Eltern aufgefordert, zu verhindern, dass Kinder unter 14 Jahren zwischen 24:00 Uhr und 06:00 Uhr alleine öffentliche Plätze oder allgemein zugängliche Orte im Gemeindegebiet aufsuchen oder sich dort aufhalten“.<h3>Sanktionen nicht ausgeschlossen<\/h3>Erwachsene Begleitpersonen seien verpflichtet, die Minderjährigen direkt zu beaufsichtigen und die volle Verantwortung für deren Verhalten zu übernehmen. Anlass für die Maßnahme ist laut Verordnung der jüngste Anstieg an Kriminalitätsfällen, in die Minderjährige während der Abend- und Nachtstunden ohne Aufsicht durch Erwachsene verwickelt sind.<BR \/><BR \/>Zwar ist die Verordnung formal als „Einladung“ an die Eltern formuliert, allerdings schließt sie auch Sanktionen nicht aus. „Die Einhaltung der vorliegenden Verordnung wird durch die Ortspolizei, die zuständige Carabinieri-Station und das Polizeipräsidium überprüft. Minderjährige, die gegen die Verordnung verstoßen, werden angehalten und identifiziert; es werden die gesetzlich vorgesehenen Strafverfahren eingeleitet“, heißt es abschließend.<h3>\r\nAusgangssperren auch in anderen Städten<\/h3>Eine ähnliche nächtliche Ausgangssperre hatte im Juli der Urlaubsort Praia a Mare im süditalienischen Kalabrien beschlossen – allerdings aus anderen Gründen. Kinder unter 14 Jahren müssen künftig spätestens um 00:30 Uhr zu Hause sein, um das Umherfahren mit E-Scootern und anderen Elektrofahrzeugen zu verhindern. Das habe ihre eigene Sicherheit sowie jene von Urlaubern und Bewohnern gefährdet, hieß es.<BR \/><BR \/>Bürgermeister Antonino De Lorenzo unterzeichnete eine Verordnung, die es unbegleiteten Minderjährigen unter 14 Jahren verbietet, zwischen 00:30 Uhr und 07:00 Uhr auf der Straße unterwegs zu sein. Die Maßnahme gilt bis Ende September. Bei Verstößen drohen Geldstrafen in Höhe von 250 Euro für verantwortliche Personen, die ihre Aufsichtspflicht verletzen. In seiner Verfügung betonte der Bürgermeister, dass Minderjährige bei nächtlichen Ausgängen physischen und psychischen Risiken ausgesetzt sind. <BR \/><BR \/>„In der Nacht sind sie nicht nur anfällig für Verkehrsunfälle oder körperliche Übergriffe, sondern auch besonders gefährdet, Straftaten wie Vandalismus zu begehen, Drogen und Alkohol zu konsumieren, mit Jugendkriminalität in Berührung zu kommen oder allgemein in abweichendes Verhalten zu geraten, das die öffentliche Sicherheit gefährdet“, heißt es in der Begründung.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>