Camorra kontrolliert Restaurants in Rom: 13 Festnahmen

Den Clans wurden Besitztümer im Wert von 4 Millionen Euro beschlagnahmt. Mit Restaurants und Lokalen soll die Camorra Schwarzgelder in Millionenhöhe gewaschen haben, berichteten die Ermittler am Dienstag. Einer Studie des italienischen Landwirtschaftsverbandes Coldiretti zufolge sind landesweit mindestens 5000 Restaurants und Bars in den Händen der Mafia.

apa