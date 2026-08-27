Der Betreiber einer Tankstelle hat die Carabinieri von Niederdorf verständigt. Der 34-jährige portugiesische Tourist sei am helllichten Tag dabei erwischt worden, wie er die Tanks seines Wohnmobils mit den organischen Abwässern direkt in die Abflussbecken einer Fahrzeugwaschanlage entleerte.<BR \/><BR \/>Die Waschanlage befindet sich bei einer Tankstelle in der Umgebung. Durch die Entsorgung wurde laut Angaben der Carabinieri das gesamte Filter- und Absetzsystem der Anlage schwer verunreinigt. Zudem entstand ein Schaden an der Struktur und es kam zu Umweltschäden.<BR \/><BR \/>Für den Betreiber der Anlage hat der Vorfall finanzielle Folgen: Die notwendigen Sondermaßnahmen zur Reinigung, Entleerung und Wiederherstellung der Anlage, einschließlich der erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung der Umweltbelastung, werden auf rund 2.000 Euro geschätzt.<BR \/><BR \/>Der portugiesische Tourist wurde von den Carabinieri von Niederdorf auf freiem Fuß angezeigt. Ihm werden unerlaubtes Abladen von Abfällen sowie Sachbeschädigung vorgeworfen.