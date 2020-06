Camper Club Alto Adige-Südtirol spendet für den wohltätigen Zweck

Es wurden 3 Vereine ausgewählt, die unterstützt werden sollen. Ein Teil ging an „Südtirol hilft“, damit Familien unterstützt werden können, die in dieser schweren Zeit in eine finanzielle Notlage geraten sind.Kürzlich überreichte Präsident Enzo Coco einen Scheck über 3.000 Euro an den Präsidenten von „Südtirol hilft“, Heiner Feuer. Dieser bedankte sich herzlich für die Unterstützung und sicherte zu, dass das Geld gebraucht und gut eingesetzt wird. Er wünschte Präsident Coco und allen Mitgliedern des Camper Clubs, dass sie auch heuer noch schöne Reisen unternehmen und dabei schöne Eindrücke sammeln können.

