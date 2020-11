Camper online ergaunert: Anzeige

Ein Südtiroler hatte sich an die Polizei in Bozen gewandt, weil er beim Online-Verkauf seines Campers von den vermeintlichen Käufern betrogen worden war.Den Polizisten gelang es, die 2 Täter zu identifizieren. Sie leiteten eine internationale Suche nach ihnen und dem Camper ein.Die Beamten konnten noch rechtzeitig eingreifen, bevor der Camper an einen nichts ahnenden Käufer weiterveräußert werden konnte.Die beiden Betrüger sind bereits wegen einschlägiger Delikte amtsbekannt. Sie wurden angezeigt. Der rechtmäßige Eigentümer hat seinen Camper wieder.

stol