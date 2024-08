Campill: Schlammlawine donnert ins Tal – Aufräumarbeiten laufen

Die Wildbachverbauung ist nach der Mure im Bronsarabach in Campill mit Aufräum- und Sicherungsarbeiten befasst. - Foto: © LPA/Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost

„Geschätzte 5000 bis 6000 Kubikmeter Schlamm und Geröll sind aus dem Bronsarabach in Campill in der Gemeinde St. Martin in Thurn auf unbewohntes Gebiet niedergegangen“, erläutert Techniker Thomas Gamper vom Landesamt für Wildbach- und Lawinenverbauung Ost in der Agentur für Bevölkerungsschutz.Nach dem Starkregenereignis mit Hagel rückte am Sonntagabend um 20 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Campill aus ( STOL hat berichtet ). Im Einsatz stand auch der Vorarbeiter der Wildbachverbauung Tobias Obwegs.Am heutigen Montag wurden die Aufräum- und Sicherungsarbeiten fortgesetzt: „Am Anfang mit Unterstützung eines Baggers, im Laufe des Tages kamen 2weitere Bagger dazu“, berichtet Techniker Thomas Gamper, der mit dem Vorarbeiter vor Ort ist.