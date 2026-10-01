Die rund 20 Pflanzen waren bis zu zwei Meter hoch und wogen insgesamt mehr als 60 Kilogramm.<BR \/><BR \/>Die Finanzpolizei war den beiden nach eigenen Angaben bereits seit mehreren Monaten auf der Spur. Überwachungskameras und Ortungssysteme sollen wiederholte Besuche der Männer in dem Waldgebiet dokumentiert haben. Dort fanden die Ermittler neben einer Bewässerungsanlage auch versteckte Kameras, mit denen die Plantage offenbar überwacht wurde.<BR \/><BR \/>Bei einer Durchsuchung von Spinazzès Wohnung wurden zudem drei weitere Cannabispflanzen gefunden. In der Wohnung seines Bekannten stellten die Beamten weitere 53 Gramm Cannabis sicher. Die beschlagnahmten Pflanzen sollen nun im Labor untersucht werden, um den Wirkstoffgehalt und die mögliche Zahl der daraus herstellbaren Dosen zu bestimmen.<BR \/><BR \/>Spinazzè ist seit Jahren für seine Street-Art bekannt. Unter dem Namen „Cibo“ übermalt er insbesondere Hakenkreuze und Hassparolen auf Mauern und Hauswänden. Spinazzè und sein Bekannter sollen sich vor einem Gericht in Verona zur Haftprüfung verantworten. Beide werden wegen des Anbaus, Besitzes und der Weitergabe von Drogen beschuldigt.