„Capture the Flag“: Cyber-Wettbewerb für junge Talente

Der Cyber-Wettbewerb richtete sich an junge Talente aus Bozen, Trient und Verona, welche sich für Cybersicherheit begeistern. Dabei ging es darum, SoftwareSchwachstellen zu finden und die „Fähnchen“ zu sammeln.Eine neue Art, Studenten zu unterrichten, ihre Neugierde zu wecken und den Spaß zu fördern. Eine Initiative, die in Zusammenarbeit mit Universitäten ins Leben gerufen wurde, um die jungen Talente der Zukunft dafür zu sensibilisieren, Betrug, Erpressung und Datendiebstahl zu erkennen und damit umzugehen; ein Thema, das heute jeden Einzelnen und nicht nur Unternehmen betrifft.Der achtstündige Wettbewerb begann am Samstag um 9.00 Uhr mit der Begrüßung der Teilnehmer auf dem zum Thema eingerichteten Firmengelände. Nachdem jeder Teilnehmer die Goodie Bag mit dem notwendigen Material und verschiedenen Gadgets erhalten hatte, um sich der Herausforderung zu stellen, griff er auf das vom Cybersicherheitsteam von Würth Phoenix zu diesem Anlass eingerichtete Webportal zu, um die 6 Flaggen zu erobern.Der Wettbewerb endete um 17.00 Uhr. Die Studenten, die von den Codezeilen und dem hohen Tempo der Herausforderung gefesselt waren, verließen ihre Arbeitsplätze nur für eine kurze Kaffeepause am Morgen und eine Mittagspause mit Buffet.Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit überreichten die Geschäftsführer Hubert Kofler und Michael Piok sowie Abteilungsleiter Georg Kostner den ersten Preis in Höhe von 2000 Euro, den zweiten Preis in Höhe von 1000 Euro und den dritten Preis in Höhe von 500 Euro an die Sieger. Das Podium erreichten:- Team Cyberspeck mit 3.700 Punkten, bestehend aus Sebastian Cavada, einem Studenten der Universität Bozen, Lorenzo Bevilacqua, Davide Ciacciolo, Alessandro Mizzaro und Ivan Valentini von der Universität Trient- Team GRD mit 1.700 Punkten von der Universität Trient, bestehend aus Luca Degani, Matteo Golinelli und Carlo Ramponi- Team Pearàck mit Matteo Cavaliere, Cristiano Dibari, Alessandro Righi, Matteo Grella und Enrico Lonardi von der Universität Verona, mit 1700 Punkten, aber mehr benötigter Zeit.Der Tag endete voller Begeisterung der Teilnehmer, eine neue Erfahrung gemacht zu haben, ihr Wissen bereichert zu haben und eine Verbindung mit dem Unternehmen für künftige Praktikumsmöglichkeiten oder Arbeitskooperationen geknüpft zu haben.