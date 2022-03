Carabiniere mit Küchenmesser verletzt, danach fällt Schuss

Der Vorfall hat sich am Donnerstagabend in einem Innenhof in der Nähe eines Restaurants in der Kapuzinergasse zugetragen: Ein Carabinieri wurde von einem Mann mit einem Küchenmesser angegriffen und im Gesicht verletzt. Bei der darauffolgenden Auseinandersetzung wurde auch der Angreifer durch einen Schuss am Bein verletzt.Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, ist aber nicht schwer verletzt. Die Carabinieri haben ihn festgenommen.Ausgelöst worden war der Vorfall durch einen Streit zwischen dem Restaurantbetreiber und den Arbeitern einer benachbarten Baustelle, bei dem es um die Besetzung von Parkplätzen gegen sein soll. Als der Carabiniere schlichtend eingreifen wollte, sei angegriffen worden. Weil er sich bedroht gefühlt hatte, habe er schließlich einen Schuss abgefeuert und den Mann ins Bein getroffen.Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen.

