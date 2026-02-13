Die Rettungseinsätze reichten von der Versorgung leichter Verletzungen bis hin zu schweren Skiunfällen. Drei Einsätze betrafen Herzstillstände. In diesen Fällen leiteten die Beamten Wiederbelebungsmaßnahmen ein und setzten Defibrillatoren ein.<h3>\r\nErfolgreiche Zusammenarbeit im Einsatz <\/h3>Die Rettungseinsätze erfolgten in Zusammenarbeit mit der Flugrettung, dem Roten Kreuz und der Bergrettung, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.<h3>\r\nSeiser Alm: Zwei Skilehrer ohne gültige Zulassung<\/h3>Neben den Rettungseinsätzen führten die Carabinieri auch Kontrollen auf den Pisten durch. Dabei wurden mehrere Personen wegen des Besitzes von Drogen angezeigt. Außerdem verhängten die Beamten rund 20 Verwaltungsstrafen wegen fehlender Helme. <BR \/><BR \/>Weitere Übertretungen betrafen das Nichtmitführen der Haftpflichtversicherung sowie das Fehlen von Sicherungsriemen bei Snowboards. Auf der Seiser Alm wurden außerdem zwei Skilehrer ohne gültige Zulassung gemeldet.