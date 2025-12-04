<BR \/>Im Mittelpunkt stand die Sicherheit auf Südtirols Skipisten – ein Bereich, in dem die Carabinieri jedes Jahr hunderte Einsätze leisten. Busato, Experte für die Rechtslage auf Wintersportanlagen, erklärte die aktuellen Vorschriften: von der Homologation und Abgrenzung von Pisten über die Unterscheidung zwischen öffentlichen Trassen und Trainingsbereichen bis hin zu Beschilderung und Zertifizierung.<BR \/><BR \/>Besonders aufmerksam folgten die Teilnehmenden dem Kapitel über Verantwortlichkeiten. Busato beleuchtete sowohl die zivil- als auch die strafrechtlichen Pflichten von Betreibern, Trainern und anderen Akteuren – und betonte das Prinzip der „umsichtigen Zusammenarbeit“, das im Ernstfall entscheidend sein kann, um Unfälle zu verhindern oder korrekt zu bewerten.<BR \/><BR \/>Auch die praktische Arbeit der Ordnungskräfte stand im Fokus: Welche Kontrollen sind nach einem Unfall notwendig? Wie wird die Sicherheit der Anlagen geprüft? Welche Standards muss die Beschilderung erfüllen? Die Fortbildung lieferte aktuelle Antworten auf diese Fragen und rüstete das Personal für die kommenden Monate.