Carabinieri feiern 207-jähriges Bestehen

Auch das Kommando in Bozen beteiligte sich an den Feierlichkeiten; aufgrund der coronabedingten Einschränkungen fanden die Festlichkeiten allerdings nur im kleinen Rahmen im Hauptquartier in der Drususstraße in Bozen statt.Zeitgleich wurde auch Bilanz gezogen: In den letzten 12 Monaten wurden etwa 3.300 Personen in Südtirol angezeigt, 260 Personen wurden festgenommen. Die Behörden konnten 567 Personen wegen Diebstahls, 6 wegen versuchten oder begangenen Mordes, 29 wegen Erpressung 73 wegen Raubes und 244 Personen wegen Drogendelikte ermitteln.

stol